20:03 | Футбол — РПЛ

"Хотел выбить мяч у Мельгарехо, но не успел". Чернов - о голевой атаке "Спартака"

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Защитник "Ростова" Евгений Чернов в перерыве матча 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что старался выбить мяч у хавбека красно-белых Лоренсо Мельгарехо во время голевой атаки. 

- Мы знали, что у "Спартака" сильные контратаки - они этим воспользовались, - сказал Чернов в эфире канала "Матч Премьер". - Хотел в подкате выбить мяч у Мельгарехо, но не успел. Постараемся добавить во втором тайме. 

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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