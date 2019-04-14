"Хотел выбить мяч у Мельгарехо, но не успел". Чернов - о голевой атаке "Спартака"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов в перерыве матча 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что старался выбить мяч у хавбека красно-белых Лоренсо Мельгарехо во время голевой атаки.

- Мы знали, что у "Спартака" сильные контратаки - они этим воспользовались, - сказал Чернов в эфире канала "Матч Премьер". - Хотел в подкате выбить мяч у Мельгарехо, но не успел. Постараемся добавить во втором тайме.

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