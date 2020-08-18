«Хороший вызов». Евсеев рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в Instagram рассказал о подготовке команды к матчу третьего тура РПЛ против «Спартака».

«Погода в Уфе стоит прекрасная. Футбольная погода, я бы сказал. Город живет футболом. Много эмоций подарила победа в Туле, а сейчас все ждут матч со «Спартаком».

Это всегда интересная афиша. И хороший вызов, как для команды хозяев, так и для «Спартака». Причем в любом городе. Тренируемся в обычном режиме, вошли в этот график уже после игры с «Краснодаром». Матчи через четыре дня на пятый, нормальный ритм. Можно успеть восстановиться, провести качественную рабочую тренировку.

В основном занимаемся тактикой. Понимаем, что со стороны «Спартака» будет много действий, чтобы затруднить нам игру в обороне и в переходных фазах. Понимаем, что соперник при перехватах мяча будет стараться проводить быстрые атаки, искать свободное пространство и как можно быстрее доводить момент до удара. Ну и плюс к этому стандарты. Уделяем всему этому внимание. Ажиотаж в Уфе чувствуется. Все в предвкушении матча, ждут хорошей качественной игры от обеих команд. На трибунах будет максимум от разрешенного числа зрителей. Так что поддержка должна быть шумной", — написал Евсеев.

Матч «Уфа» — «Спартак» пройдет в среду, 19 августа. Начало — в 16.00 мск.