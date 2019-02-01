"Хороший тренер и уравновешенный человек". Мартынович - о Кононове

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов является опытным специалистом и спокойным человеком.

- Он хороший опытный тренер, который всем свои командам прививает фирменный атакующий футбол, - приводит слова Мартыновича RT. - А как человек он очень спокойный и уравновешенный, так что давления со стороны фанатов "Спартака" Кононову бояться точно не стоит.

Бурные эмоции во время матчей? Я за ним такого не замечал. Кононов не из тех тренеров, которые бросаются шапками или громко кричат. Он очень спокоен и рассудителен.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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