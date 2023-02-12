Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Байрамян — о результатах «Ростова»: «Хорошо, что не прет на сборах»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о поражении своей команды в 3-м туре Winline Зимнего Кубка РПЛ от «Краснодара» (0:4).

«Мне кажется, мы еще до конца не готовы. Моменты у нас какие-никакие были, могли забить. Думаю, хорошо, что на сборах не получается. Будем работать, чтобы в сезоне было по-другому. Если честно, хорошо, что здесь не прет. Конечно, настроение у нас сейчас плохое. Никто не хочет проигрывать. Будет время, чтобы разобрать все ошибки. Был ли какой-то краткий итог от Карпина? Нет. Он обычно говорит на следующий день. Завтра скажет, в течение недели скажет», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/horen-bajramyan-o-rezul-tatah-rostova-horosho-chto-ne-pret-na-sborah/
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Карпин: «Думаю, Мамаев мог бы поиграть еще»
Детский тренер Мамаева: «Если будет хорошее предложение, Павел продолжит карьеру. Точку ставить рано»
Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов»
Агент Сафонов о «Химках»: «Там непонятный бардак. Со стороны смотришь, как театр абсурда какой-то»
Комличенко: «Я привык, что судьи в РПЛ не ставят пенальти. Что мне сейчас сделать?»
Комличенко: «Результат второстепенен, но нельзя так проигрывать даже в товарищеских матчах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Думаю, Мамаев мог бы поиграть еще»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости