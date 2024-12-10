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Хомуха: «Николич боится играть более открыто, в тройку ЦСКА будет нереально попасть»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Среди всех московских команд ЦСКА набрал меньше всех очков. Это ниже ожиданий болельщиков. Команда, которая претендует на призовые места, должна играть в атакующий футбол. А играть с тремя центральными защитниками и не наполнять группу атаки, это сложно. Есть вопросы к Николичу. Тот же «Акрон» играет в атаку и обыгрывает «Зенит». Там не боятся играть в два центральных защитника. Получается, Николич боится играть более открыто.

ЦСКА будет сложно попасть в тройку, если ничего кардинально не изменится, особенно касается схемы. У команды защитники забили больше голов, чем нападающие. С такой игрой в тройку будет нереально попасть», — приводит слова Хомухи Legalbet.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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