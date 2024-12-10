Никита Медведев: «Роналду к нам не приедет, но иностранцы «Спартака» — высочайшего уровня футболисты»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением об уровне иностранных футболистов «Спартака» и их влиянии на РПЛ.

«Посмотрите на уровень иностранцев «Спартака», как они обращаются с мячом. Это фантастика! Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы «Спартака» — высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растет, когда приезжают такие легионеры — чемпионат не может стоять на месте с этими игроками», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Спартак» уходит на зимнюю паузу в РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками.