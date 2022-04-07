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Сутормин: «Надеюсь, вместе с «Зенитом» взять два титула в этом сезоне и продолжить побеждать в будущем»

Сутормин надеется вместе с «Зенитом» взять два титула в сезоне-2021/22
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Алексей Сутормин прокомментировал продление контракта с «Зенитом».

«Рад, что буду защищать цвета «Зенита» еще три года — для меня это большая честь и ответственность. Главная мотивация выиграть как можно больше трофеев, развиваться как футболист и радовать болельщиков — и командными успехами, и собственной игрой. Надеюсь, мы возьмем оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем», — приводит слова Сутормина сайт клуба.

Новое соглашение защитника с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Сутормин забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 26 матчах во всех турнирах.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-07-aleksey-sutormin-bolshoe-spasibo-za-doverie-.htm
Алексей Сутормин
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