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Хомуха остался недоволен игрой Соболева за «Зенит» в матче с «Крыльями Советов»

Даниил Аршавский
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Питерцы думали, что спокойно наберут три очка. Победят самарцев без каких-либо проблем. Но оказалось, что это не так. В составе «Крыльев» есть игроки, которые еще недавно выступали в «Зените». Им было что доказывать! Лучшее тому подтверждение — игра Вани Сергеева. Он вчера оформил дубль и всем всё показал, доказал. Именно так и должен отвечать профессионал на все вызовы. А сколько голов у Соболева в РПЛ? У Александра партнеры сильнее, но каков КПД? А для центрального нападающего главный критерий — забитые мячи», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. В текущем сезоне РПЛ 27-летний форвард не отметился голевыми действиями за 11 матчей.

В субботу, 7 декабря «Зенит» на своем поле примет «Акрон» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Акрон – Оренбург
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ЦСКА – Рубин
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Ростов – Пари НН
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Локомотив – Химки
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Зенит – Кр. Советов
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Динамо Мх – Факел
 0 : 0
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