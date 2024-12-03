Экс-гендиректор «Спартака» Шавло сравнил Барко с Марадоной

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал игру легионеров московского клуба в матче 17-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:0).

«Красно-белые» победили по делу. Первый гол в исполнении Угальде — это вообще шедевр. У нас есть традиция, что если кто-то чуть-чуть заиграл нормально, то начинаются сравнения. Читал высказывание Евгения Ловчева, но не стал бы делать такие громкие сравнения. Просто в последних матчах Угальде играет на своей позиции. Это игрок штрафной площадки. Также и Барко. Он тоже опасен возле штрафной с его переключениями, разворотами. У него низкий центр тяжести. Он как Марадона. Это аргентинская школа, когда у него ступни как резиновые, и они поворачивают игрока в любую сторону», — цитирует Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Эсекьель Барко присоединился к «Спартаку» 25 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний аргентинец забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 21 матче за красно-белых.