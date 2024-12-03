Экс-гендиректор «Спартака» Шавло сравнил Барко с Марадоной
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал игру легионеров московского клуба в матче 17-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:0).
«Красно-белые» победили по делу. Первый гол в исполнении Угальде — это вообще шедевр. У нас есть традиция, что если кто-то чуть-чуть заиграл нормально, то начинаются сравнения. Читал высказывание Евгения Ловчева, но не стал бы делать такие громкие сравнения. Просто в последних матчах Угальде играет на своей позиции. Это игрок штрафной площадки. Также и Барко. Он тоже опасен возле штрафной с его переключениями, разворотами. У него низкий центр тяжести. Он как Марадона. Это аргентинская школа, когда у него ступни как резиновые, и они поворачивают игрока в любую сторону», — цитирует Шавло «Евро-Футбол.Ру».
Эсекьель Барко присоединился к «Спартаку» 25 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний аргентинец забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 21 матче за красно-белых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3