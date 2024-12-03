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Сегодня, 05:44

Глебов рассказал, что «Ростов» ничего не менял в подготовке к матчу с «Пари НН»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о том, как команда готовилась к матчу 17-го тура чемпионата России с «Пари НН» (4:0).

«Что Карпин поменял в подготовках к матчам? Не могу сказать, что что-то глобально поменялось. Мы должны были начать выигрывать, просто в тех матчах немного не везло», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ ростовчане с 23 очками расположились на 7-й строчке в турнирной таблице. В субботу, 7 декабря, «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра стартует в 16.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
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 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
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 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
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 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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