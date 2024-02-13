Хомуха не смог ответить, кто талантливее — Головин или Аршавин

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха не смог сказать, кто талантливее — Александр Головин или Андрей Аршавин.

— Головин и Аршавин — футболисты разного поколения. Аршавин играл в топ-клубе, а Головин пока выступает за просто хорошую команду. Нельзя их сравнивать.

— Как думаете, перейдет ли Александр в топ-клуб летом?

— Он неплохо себя проявляет за «Монако». Готов ли топ-клуб заплатить большие деньги за Головина? Это очень сложная ситуация, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».