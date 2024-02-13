Агент Ленини рассказал, что футболист находится в расположении «Краснодара»

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал, что футболист уже прибыл в расположение команды в Дубай.

Хавбек пропустил первый сбор «Краснодара» из-за участия в Кубке Африканских наций.

«Кевин прибыл в расположение «Краснодара». Он готовится ко второй части сезона. С ним все хорошо», — сказал агент «РБ Спорт».

В этом сезоне Ленини участвовал в 15 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей.