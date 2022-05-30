Хохлов жестко раскритиковал игру «Спартака» при Ваноли

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» негативно оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке» и скептически высказался о перспективах команды.

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— Жестко.

— Побеждает «Спартак» исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Когда Промесу, Соболеву или Бакаеву удается решить эпизод. Но целостной картинки не видно. «Спартак» превратился в команду, от которой не знаешь, чего ждать. Да, иногда могут выдать неплохой матч, но потом снова начинают катать вату. Впрочем, это относится ко многим нашим клубам из второй половины таблицы.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем». Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

— Даже так?

— При Ваноли, да еще с потерей таких исполнителей, как Жиго, Бакаев и Мозес, «Спартак» не сможет бороться за медали в следующем сезоне. Вот если руководство поменяет тренера и усилит состав — другой разговор.