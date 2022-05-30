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Сегодня, 14:30

Хохлов жестко раскритиковал игру «Спартака» при Ваноли

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» негативно оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке» и скептически высказался о перспективах команды.

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— Жестко.

— Побеждает «Спартак» исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Когда Промесу, Соболеву или Бакаеву удается решить эпизод. Но целостной картинки не видно. «Спартак» превратился в команду, от которой не знаешь, чего ждать. Да, иногда могут выдать неплохой матч, но потом снова начинают катать вату. Впрочем, это относится ко многим нашим клубам из второй половины таблицы.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем». Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

— Даже так?

— При Ваноли, да еще с потерей таких исполнителей, как Жиго, Бакаев и Мозес, «Спартак» не сможет бороться за медали в следующем сезоне. Вот если руководство поменяет тренера и усилит состав — другой разговор.

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Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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