Кавазашвили о Ваноли в «Спартаке»: «Команда стала дисциплинированной под его руководством»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем Паоло Ваноли в «Спартаке».

«Не думаю, что тренер пришел на четыре месяца работать в «Спартак». Ему хочется показать себя. Если он принял команду в таком состоянии и сумел ее вывести в лидеры, это не говорит о том, что Ваноли чудесный, что он как старик Хоттабыч. Ваноли — тренер. А тренер должен иметь соисполнителей команды. Я все-таки вижу прогресс в команде под его руководством. Она стала дисциплинированной. Это очень важно. Чехарда — это когда идет смена тренерского штаба», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Ранее в «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Ваноли.