Бабаев рассказал, как продвигаются переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по выкупу Языджи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по выкупу полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

«По Языджи переговоры проходят очень тяжело. Тем не менее они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков с учетом сложившийся ситуации его проблематично выкупать. Сумма трансфера достаточно высокая с учетом изменившийся ситуации. «Лилль» пока не готов подвинуться.

По Глебову никаких переговоров не было», — сказал Бабаев.

Также он ответил на вопрос об интересе к тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.

«Интерес к Федотову? Без комментариев».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.