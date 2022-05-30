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«У этого «Спартака» нет перспектив». Жесткое мнение Хохлова о финале Кубка

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин и Георгий Джикия с кубком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги финала между «Спартаком» и бело-голубыми.
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

Лещук не выручил

— Ну и как вам битва в Лужниках?

— Накал понравился. С точки зрения качества игры матч получился не таким ярким, как хотелось бы. Но это объяснимо — финал, нервы...

— Пенальти-то был?

— Исходя из новых трактовок, Левников обязан был назначить 11-метровый. Хотя по мне, такие фолы не должны свистеться. Люди, которые придумывают эти бредовые правила, просто убивают футбол!

— О чем вы думали, когда Фомин пошел к точке?

— Сразу вспомнил недавний матч «Рубин» — «Уфа» и пенальти, который в компенсированное время не реализовал Лисакович. Кстати, впервые в карьере. Вот и Фомин в РПЛ много лет бил без промаха. Но рано или поздно любая серия заканчивается. А уж в финале Кубка да на переполненном стадионе дрогнуть может кто угодно.

Радость Александра Соболева после гола.

— Значит, были недобрые предчувствия?

— Совершенно верно. К сожалению, Фомин действительно пробил неудачно. Обычно-то пенальти исполняет безупречно. Либо разводит мяч и вратаря по углам, либо бьет впритирку со штангой так, что голкипер все равно не дотягивается. А тут не справился с нервами и пальнул выше перекладины. Но обвинять игрока в такой ситуации — последнее дело. Даже великие не забивали пенальти. И Баджо, и Месси, и Мбаппе.

— «Спартак» заслужил трофей?

— Да, в этом матче он выглядел посильнее. У «Динамо» был всплеск в начале второго тайма, когда минут на пятнадцать удалось вернуться в игру, сравнять счет. Но потом снова отдали инициативу и в итоге упустили Промеса, который забил победный гол.

— К Лещуку есть вопросы?

— Если коротко — не выручил. Вообще я так и не понял, почему в двух решающих матчах — в последнем туре с «Сочи» и в финале Кубка — играл Лещук, а не Шунин. Интересно, чем руководствовался тренерский штаб при выборе вратаря?

— От «Сочи» Лещук пропустил пять.

— Не во всех мячах он виноват, но первый и третий — на его совести. Однозначно! Поймите правильно, я ничего не имею против Лещука, он талантливый парень. Просто не вижу логики в решении штаба заменить основного вратаря в конце сезона.

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Не понимаю, во что играет «Спартак»

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— Жестко.

— Побеждает «Спартак» исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Когда Промесу, Соболеву или Бакаеву удается решить эпизод. Но целостной картинки не видно. «Спартак» превратился в команду, от которой не знаешь, чего ждать. Да, иногда могут выдать неплохой матч, но потом снова начинают катать вату. Впрочем, это относится ко многим нашим клубам из второй половины таблицы.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем». Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

Паоло Ваноли привел &laquo;Спартак&raquo; к&nbsp;победе в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. Главный тренер после финального свистка.

— Даже так?

— При Ваноли, да еще с потерей таких исполнителей, как Жиго, Бакаев и Мозес, «Спартак» не сможет бороться за медали в следующем сезоне. Вот если руководство поменяет тренера и усилит состав — другой разговор.

— Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие уровню «Спартака» не соответствуют. Согласны?

— Конечно! Если «Спартак» хочет вернуться в призовую тройку, нужно приглашать более классных игроков. Кофрие вообще очень посредственный защитник...

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— Четыре пенальти за сезон «привез»!

— Дело даже не в этом. Я говорю в целом о его уровне игры. Мартинс меня тоже не убедил. Да и Николсон не впечатляет, хотя забил за полгода в РПЛ пять мячей.

— Кто же лучший футболист «Спартака» сезона-2021/22?

— Ох... Это напоминает игру «Найди лучшего из худших». Все спартаковцы неровно провели сезон. Но если уж выделять кого-то — тогда Селихова. Очень хороший вратарь, которому долго мешали травмы. Когда же восстановился, прекрасно выглядел и в чемпионате, и в Лиге Европы.

— Удивились, что в финале Кубка вышел не он, а Максименко?

— Да. Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб. К Селихову по этому сезону точно не может быть претензий. Но и Максименко в финале не подвел.

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Шварц уперся в одну схему

— А у «Динамо» кого назовете лучшим футболистом сезона?

— Фомина. Системообразующий игрок команды. Стабильный, надежный, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Нравится мне и Шиманьски, но он играет с перепадами. От Захаряна тоже жду большего, он сам эту планку задрал.

— Почему «Динамо» развалилось к концу сезона? В шести последних матчах — лишь одно очко и 19 пропущенных мячей!

— Со стороны трудно понять, что произошло. Но все видят, что осенью это была одна команда, весной — совершенно другая. Тогда мне «Динамо» очень нравилось. Сейчас — нет.

— Что исчезло?

— Нет ни игры, ни стабильности, которые отличали команду в первой половине чемпионата. Еще бросается в глаза, что у «Динамо» часто отсутствует план Б. Если матч складывается неудачно — не перестраиваются, продолжают играть свой футбол. С одной стороны, это не так уж плохо. С другой — бывают моменты, когда нужно действовать гибче. А Шварц уперся в одну схему.

— Зато внезапно изменил ее в финале Кубка. Выпустил трех центральных защитников и двух форвардов.

— Да, это удивило. Но в финале план Б не сработал.

07.06.2022 | Германия — Англия

— «Динамо» давно ничего не выигрывало. А пришел немец — и все наладил. За счет чего?

— Начнем с того, что сейчас в команде великолепный подбор футболистов. Сплав молодости и опыта, практически каждая позиция продублирована. К тому же Шварц здорово выстроил игру. Правда, весной «Динамо» почему-то забуксовало.

— Может, проблема с «физикой»?

— Нет-нет, функционально команда готова. Нельзя сказать, что кто-то сдувается или недобегает. По объему работы к ребятам вопросов нет. Здесь что-то другое... И все-таки, несмотря на смазанную концовку, «Динамо» провело хороший сезон. Конечно, обидно, что упустили серебро и Кубок, но первые медали за 14 лет дорогого стоят.

— В чем «Динамо» надо прибавить, чтобы в следующем сезоне бороться за чемпионство?

— Если говорить о конкретных позициях, то нужен центральный защитник, креативный игрок в опорную зону и еще один нападающий. Плюс не стоит забывать о возможном уходе Шиманьски. Такому футболисту найти замену будет очень непросто. Впрочем, теперь придется искать и нового тренера, ведь сразу после финала Шварц объявил о том, что покидает «Динамо»...

Даниил Фомин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
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