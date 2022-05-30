«У этого «Спартака» нет перспектив». Жесткое мнение Хохлова о финале Кубка

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги финала между «Спартаком» и бело-голубыми.

Лещук не выручил

— Ну и как вам битва в Лужниках?

— Накал понравился. С точки зрения качества игры матч получился не таким ярким, как хотелось бы. Но это объяснимо — финал, нервы...

— Пенальти-то был?

— Исходя из новых трактовок, Левников обязан был назначить 11-метровый. Хотя по мне, такие фолы не должны свистеться. Люди, которые придумывают эти бредовые правила, просто убивают футбол!

— О чем вы думали, когда Фомин пошел к точке?

— Сразу вспомнил недавний матч «Рубин» — «Уфа» и пенальти, который в компенсированное время не реализовал Лисакович. Кстати, впервые в карьере. Вот и Фомин в РПЛ много лет бил без промаха. Но рано или поздно любая серия заканчивается. А уж в финале Кубка да на переполненном стадионе дрогнуть может кто угодно.

— Значит, были недобрые предчувствия?

— Совершенно верно. К сожалению, Фомин действительно пробил неудачно. Обычно-то пенальти исполняет безупречно. Либо разводит мяч и вратаря по углам, либо бьет впритирку со штангой так, что голкипер все равно не дотягивается. А тут не справился с нервами и пальнул выше перекладины. Но обвинять игрока в такой ситуации — последнее дело. Даже великие не забивали пенальти. И Баджо, и Месси, и Мбаппе.

— «Спартак» заслужил трофей?

— Да, в этом матче он выглядел посильнее. У «Динамо» был всплеск в начале второго тайма, когда минут на пятнадцать удалось вернуться в игру, сравнять счет. Но потом снова отдали инициативу и в итоге упустили Промеса, который забил победный гол.

— К Лещуку есть вопросы?

— Если коротко — не выручил. Вообще я так и не понял, почему в двух решающих матчах — в последнем туре с «Сочи» и в финале Кубка — играл Лещук, а не Шунин. Интересно, чем руководствовался тренерский штаб при выборе вратаря?

— От «Сочи» Лещук пропустил пять.

— Не во всех мячах он виноват, но первый и третий — на его совести. Однозначно! Поймите правильно, я ничего не имею против Лещука, он талантливый парень. Просто не вижу логики в решении штаба заменить основного вратаря в конце сезона.

Не понимаю, во что играет «Спартак»

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— Жестко.

— Побеждает «Спартак» исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Когда Промесу, Соболеву или Бакаеву удается решить эпизод. Но целостной картинки не видно. «Спартак» превратился в команду, от которой не знаешь, чего ждать. Да, иногда могут выдать неплохой матч, но потом снова начинают катать вату. Впрочем, это относится ко многим нашим клубам из второй половины таблицы.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем». Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

— Даже так?

— При Ваноли, да еще с потерей таких исполнителей, как Жиго, Бакаев и Мозес, «Спартак» не сможет бороться за медали в следующем сезоне. Вот если руководство поменяет тренера и усилит состав — другой разговор.

— Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие уровню «Спартака» не соответствуют. Согласны?

— Конечно! Если «Спартак» хочет вернуться в призовую тройку, нужно приглашать более классных игроков. Кофрие вообще очень посредственный защитник...

01.06.2022 | Италия — Аргентина

— Четыре пенальти за сезон «привез»!

— Дело даже не в этом. Я говорю в целом о его уровне игры. Мартинс меня тоже не убедил. Да и Николсон не впечатляет, хотя забил за полгода в РПЛ пять мячей.

— Кто же лучший футболист «Спартака» сезона-2021/22?

— Ох... Это напоминает игру «Найди лучшего из худших». Все спартаковцы неровно провели сезон. Но если уж выделять кого-то — тогда Селихова. Очень хороший вратарь, которому долго мешали травмы. Когда же восстановился, прекрасно выглядел и в чемпионате, и в Лиге Европы.

— Удивились, что в финале Кубка вышел не он, а Максименко?

— Да. Не знаю, чем руководствовался тренерский штаб. К Селихову по этому сезону точно не может быть претензий. Но и Максименко в финале не подвел.

Шварц уперся в одну схему

— А у «Динамо» кого назовете лучшим футболистом сезона?

— Фомина. Системообразующий игрок команды. Стабильный, надежный, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Нравится мне и Шиманьски, но он играет с перепадами. От Захаряна тоже жду большего, он сам эту планку задрал.

— Почему «Динамо» развалилось к концу сезона? В шести последних матчах — лишь одно очко и 19 пропущенных мячей!

— Со стороны трудно понять, что произошло. Но все видят, что осенью это была одна команда, весной — совершенно другая. Тогда мне «Динамо» очень нравилось. Сейчас — нет.

— Что исчезло?

— Нет ни игры, ни стабильности, которые отличали команду в первой половине чемпионата. Еще бросается в глаза, что у «Динамо» часто отсутствует план Б. Если матч складывается неудачно — не перестраиваются, продолжают играть свой футбол. С одной стороны, это не так уж плохо. С другой — бывают моменты, когда нужно действовать гибче. А Шварц уперся в одну схему.

— Зато внезапно изменил ее в финале Кубка. Выпустил трех центральных защитников и двух форвардов.

— Да, это удивило. Но в финале план Б не сработал.

07.06.2022 | Германия — Англия

— «Динамо» давно ничего не выигрывало. А пришел немец — и все наладил. За счет чего?

— Начнем с того, что сейчас в команде великолепный подбор футболистов. Сплав молодости и опыта, практически каждая позиция продублирована. К тому же Шварц здорово выстроил игру. Правда, весной «Динамо» почему-то забуксовало.

— Может, проблема с «физикой»?

— Нет-нет, функционально команда готова. Нельзя сказать, что кто-то сдувается или недобегает. По объему работы к ребятам вопросов нет. Здесь что-то другое... И все-таки, несмотря на смазанную концовку, «Динамо» провело хороший сезон. Конечно, обидно, что упустили серебро и Кубок, но первые медали за 14 лет дорогого стоят.

— В чем «Динамо» надо прибавить, чтобы в следующем сезоне бороться за чемпионство?

— Если говорить о конкретных позициях, то нужен центральный защитник, креативный игрок в опорную зону и еще один нападающий. Плюс не стоит забывать о возможном уходе Шиманьски. Такому футболисту найти замену будет очень непросто. Впрочем, теперь придется искать и нового тренера, ведь сразу после финала Шварц объявил о том, что покидает «Динамо»...