Хохлов снова подал в отставку

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Дерунец в эфире канала «Матч Премьер».

Сегодня бело-голубые уступили «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России. После 12 игр бело-голубые занимают предпоследнее место в таблице с 10 очками.

Хохлов уже по ходу сезона подавал в отставку, но руководство ее не приняло.

Хохлов трудился в штабе «Динамо» с 2011 по 2015 год и с 2017 года. Первую команду он принял 7 октября 2017 года.