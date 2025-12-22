Хохлов рассказал, какие подарки получал от Радимова

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, которому сегодня исполнилось 50 лет, в интервью «СЭ» рассказал о неожиданных подарках на день рождения.

— Ваш друг Радимов — человек непосредственный. Каким подарком особенно удивил?

— Да, он мастер сюрпризов. Однажды зенитовский халат вручил, в другой раз — машинку для пересчета денег. Это было в те времена, когда зарплату и премиальные выдавали наличными.

Или вот случай. В дубле ЦСКА был у меня близкий товарищ — Слава Мельников. Жил, как и мы с Владом, в пансионате на Песчаной, потом ко мне на съемную квартиру переехал. В основной состав не пробился, отправился в Израиль. Там провел несколько сезонов, дальше играл в Турции, Малайзии, Гонконге, Вьетнаме... И мы потерялись. Все, что знал о нем, — в 32 карьеру закончил, вернулся в родной Новороссийск.

Вдруг восемь лет назад звонок дверь. У меня как раз день рождения. Открываю — на пороге Мельников! Из-за спины голос Влада: «Смотри, кого я тебе привез!» История абсолютно в духе Радимова.