22 декабря, 10:50

Хохлов рассказал, какие подарки получал от Радимова

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, которому сегодня исполнилось 50 лет, в интервью «СЭ» рассказал о неожиданных подарках на день рождения.

— Ваш друг Радимов — человек непосредственный. Каким подарком особенно удивил?

— Да, он мастер сюрпризов. Однажды зенитовский халат вручил, в другой раз — машинку для пересчета денег. Это было в те времена, когда зарплату и премиальные выдавали наличными.

Или вот случай. В дубле ЦСКА был у меня близкий товарищ — Слава Мельников. Жил, как и мы с Владом, в пансионате на Песчаной, потом ко мне на съемную квартиру переехал. В основной состав не пробился, отправился в Израиль. Там провел несколько сезонов, дальше играл в Турции, Малайзии, Гонконге, Вьетнаме... И мы потерялись. Все, что знал о нем, — в 32 карьеру закончил, вернулся в родной Новороссийск.

Вдруг восемь лет назад звонок дверь. У меня как раз день рождения. Открываю — на пороге Мельников! Из-за спины голос Влада: «Смотри, кого я тебе привез!» История абсолютно в духе Радимова.

Дмитрий Хохлов.Дмитрий Хохлов: «О пересадке волос не задумываюсь. Нет у меня и татуировок. Хочу остаться таким, каким создал Господь»

«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Хохлов — о юбилее: «40, 45, 50 — не чувствую никакой разницы. Ни физически, ни ментально»

Хохлов: «Я и в молодости за языком следил, а сейчас еще тщательнее подбираю слова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2
 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3
 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
4
 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
5
 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6
 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
7
 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8
 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9
 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
10
 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
11
 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12
 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
13
 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14
 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15
 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16
 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 16 1 6
Йонуц Неделчару
Йонуц Неделчару

Акрон

 17 1 4
Вся статистика

