Хохлов — о юбилее: «40, 45, 50 — не чувствую никакой разницы. Ни физически, ни ментально»

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, которому сегодня исполнилось 50 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем юбилее.

— Для многих 50 — Рубикон. А для вас?

— Обычный день рождения, не более. Просто дата круглая. А в остальном... 40, 45, 50 — не чувствую никакой разницы. Ни физически, ни ментально.

Правда, сейчас вспоминаю слова Влада Радимова. Ему 26 ноября полтинник стукнул. Рассказывал: «Все звонят, поздравляют — я нормально реагирую, о возрасте и не задумываюсь. Но когда кто-то обмолвился, что шестой десяток пошел, стало не по себе...»

Тут я согласен, звучит грустновато. А с другой стороны, это всего лишь цифры. Не нужно на них зацикливаться. Мы живы, здоровы, востребованы — и слава богу!