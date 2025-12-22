Хохлов: «Я и в молодости за языком следил, а сейчас еще тщательнее подбираю слова»

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал, как он изменился за последние 15 лет.

— В чем по-человечески вы изменились за тренерские годы?

— Во-первых, прибавилось терпения. Без него в нашей профессии никуда. Иногда не удается справиться с эмоциями, но срываюсь гораздо реже, чем раньше. Во-вторых, в общении стал более избирательным. Уже не с такой легкостью пускаю людей в свой круг.

В-третьих, появилась осторожность в высказываниях. Я и в молодости за языком следил, а сейчас еще тщательнее подбираю слова. Не только в интервью. Наверное, и цинизмом успел пропитаться за эти 15 лет. Но не могу сказать, что он перевешивает все остальное...