Газзаев — о смерти Ярцева: «Очень тяжелая потеря. Он запомнился мне добрым и преданным другом»
Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалисту было 74 года.
«Ярцев запомнился мне очень добрым человеком и преданным другом. Это очень тяжелая потеря. Соболезнования родным и близким. Царствия ему небесное», — сказал Газзаев «СЭ».
В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.
Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.
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9
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|0
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10
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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