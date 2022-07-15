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Газзаев — о смерти Ярцева: «Очень тяжелая потеря. Он запомнился мне добрым и преданным другом»

Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалисту было 74 года.

«Ярцев запомнился мне очень добрым человеком и преданным другом. Это очень тяжелая потеря. Соболезнования родным и близким. Царствия ему небесное», — сказал Газзаев «СЭ».

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Валерий Газзаев
Георгий Ярцев
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