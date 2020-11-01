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«Химки» — «Зенит»: почему отменен гол Дядюна?

16:19
«Химки» — «Зенит». Фото ФК «Зенит»
«Химки» — «Зенит». Фото ФК «Зенит»
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В конце матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» (0:2) арбитр Алексей Матюнин только после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Константина Шаламберидзе отменил взятие ворот гостей.

Они, изучив видеоповторы и проведя проверку, определили, что в момент передачи партнера автор гола Владимир Дядюн забежал за линию офсайда. (Александр Бобров)

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Зенит».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Зенит».

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2
Офсайд
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