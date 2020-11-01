«Химки» — «Зенит»: почему отменен гол Дядюна?
В конце матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» (0:2) арбитр Алексей Матюнин только после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Константина Шаламберидзе отменил взятие ворот гостей.
Они, изучив видеоповторы и проведя проверку, определили, что в момент передачи партнера автор гола Владимир Дядюн забежал за линию офсайда. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.