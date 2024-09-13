Корредера заявлен за «Химки» на сезон в РПЛ

Пресс-служба РПЛ сообщила, что «Химки» заявили на сезон полузащитника Алекса Корредеру. 28-летний испанец перешел в подмосковный клуб из «Тенерифе».

Корредера является воспитанником «Барселоны», но за основной составе каталонцев не играл. В прошлом сезоне он провел 42 матча за «Тенерифе», в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Химки» занимаеют 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 7 матчах.