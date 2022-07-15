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«Химки» заключили контракт с защитником Чежией и взяли в аренду полузащитника Камлашева

Иван Шитик
Корреспондент
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«Химки» заключили контракт с защитником Ираклием Чежией, который будет действовать до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

Также была достигнута договоренность со «Строгино» по подписанию арендного договора с полузащитником Даниилом Камлашевым сроком на один сезон.

Оба футболиста прошли углубленное медицинское обследование во время сборов и были внесены в заявку красно-черных на сезон.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/kamlashev-i-chezhiya-prisoedinilis-k-krasno-chyernym/
ФК Химки
Ираклий Чежия
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