Генеральный директор «Нижнего Новгорода» рассказал о задачах команды на сезон

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Рафиль Измайлов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон РПЛ.

— Трезво оценивая наши способности и состояние на сегодняшний день, скажу: мы не хватаем звезд с неба. Задача команды — занять 8-12-е место в новом сезоне РПЛ. Добиться более уверенного результата и спокойной концовки, чем в прошлом году, — сказал Измайлов «РБ Спорт».

— Трансферная кампания «на вход» завершена?

— Нет.

— Агаларов — в «Ахмате». Обидно, что не в «НН»?

— Удачи ему, он молодец и хороший футболист. Я буду следить за его выступлением в грозненском клубе.

— Вы же были в нем заинтересованы?

— Когда-то давно мы рассматривали Агаларова, но в нынешнее трансферное окно — нет.

— Ожидаете снижения посещаемости в связи с введением Fan ID?

— Ожидаем, что в первое время будет меньше зрителей.

— Сколько абонементов удалось продать?

— Количество небольшое — около 100. Мы участвуем в пилотном проекте.