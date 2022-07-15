Генеральный директор «Нижнего Новгорода» рассказал о задачах команды на сезон
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Рафиль Измайлов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон РПЛ.
— Трезво оценивая наши способности и состояние на сегодняшний день, скажу: мы не хватаем звезд с неба. Задача команды — занять 8-12-е место в новом сезоне РПЛ. Добиться более уверенного результата и спокойной концовки, чем в прошлом году, — сказал Измайлов «РБ Спорт».
— Трансферная кампания «на вход» завершена?
— Нет.
— Агаларов — в «Ахмате». Обидно, что не в «НН»?
— Удачи ему, он молодец и хороший футболист. Я буду следить за его выступлением в грозненском клубе.
— Вы же были в нем заинтересованы?
— Когда-то давно мы рассматривали Агаларова, но в нынешнее трансферное окно — нет.
— Ожидаете снижения посещаемости в связи с введением Fan ID?
— Ожидаем, что в первое время будет меньше зрителей.
— Сколько абонементов удалось продать?
— Количество небольшое — около 100. Мы участвуем в пилотном проекте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -