Джурасович не покинет «Акрон» в зимнее трансферное окно
Футбольный агент Боян Минич заявил, что полузащитник Алекса Джурасович не покинет «Акрон» в зимнее трансферное окно.
«Алекса останется в «Акроне» до конца сезона, это сто процентов. Он нужен клубу, его не хотят сейчас отпускать», — приводит слова Минича «РБ Спорт».
В текущем сезоне Джурасович провел в составе «Акрона» 21 матч во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего серба в 1,8 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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