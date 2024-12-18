Джурасович не покинет «Акрон» в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Боян Минич заявил, что полузащитник Алекса Джурасович не покинет «Акрон» в зимнее трансферное окно.

«Алекса останется в «Акроне» до конца сезона, это сто процентов. Он нужен клубу, его не хотят сейчас отпускать», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джурасович провел в составе «Акрона» 21 матч во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего серба в 1,8 миллиона евро.