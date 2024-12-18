Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:40

Джурасович не покинет «Акрон» в зимнее трансферное окно

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Боян Минич заявил, что полузащитник Алекса Джурасович не покинет «Акрон» в зимнее трансферное окно.

«Алекса останется в «Акроне» до конца сезона, это сто процентов. Он нужен клубу, его не хотят сейчас отпускать», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джурасович провел в составе «Акрона» 21 матч во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего серба в 1,8 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Акрон
Читайте также
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Журова: «Возможно, Комличенко ест особые помидоры, я таких не видела»
В повестку исполкома РФС вошли утверждение бюджета и вопросы судейства
Орлов: «А если представить, что Семак пригласит Аршавина в тренерский штаб «Зенита»?»
Орлов: «Не уверен, что Клаудиньо вернется на свой уровень»
«Брайтон» возвращает Барко из «Севильи», испанцы хотят забрать Тикнизяна у «Локомотива»
Орлов — о «Зените»: «Лодка перегружена. Ахметов — первый звонок. Соболев — второй»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Химки» задолжали «Оренбургу» свыше 50 миллионов рублей за трансфер Веры

Орлов — о «Зените»: «Лодка перегружена. Ахметов — первый звонок. Соболев — второй»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости