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Борис Ротенберг: «Выделил бы Захаряна, Кварацхелию и Грулева. За ними будущее»

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Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» отметил трех молодых игроков РПЛ: 17-летнего Арсена Захаряна и 22-летнего Вячеслава Грулева из «Динамо», а также 20-летнего Хвичу Кварацхелию из «Рубина».

— На ваш взгляд, кто лучший игрок сезона РПЛ?

— Честно, я даже не думал об этом. В «Зените» играет очень много сильных футболистов, но я бы выделил трех молодых игроков: Арсена Захаряна, Хвичу Кварацхелию и Вячеслава Грулева. За ними будущее. Они показывают европейский уровень. У них есть дриблинг, поставленный удар, они способны к нестандартным действиям. Одним словом — неординарные. Любой спортсмен достигает высокого результата, если он делает вещи, которые неспособны повторить большинство его конкурентов. Многим это просто не дано.

(Тимур Ганеев)

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