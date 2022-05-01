«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счет после ошибки Акинфеева
Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.
Он отличился в самом начале второго. Уткин нанес удар из-за пределов штрафной и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сумел среагировать на него. Мяч влетел почти по центру ворот.
Для Уткина этот гол стал девятым в сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости