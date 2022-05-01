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Сегодня, 20:04

«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счет после ошибки Акинфеева

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

Он отличился в самом начале второго. Уткин нанес удар из-за пределов штрафной и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сумел среагировать на него. Мяч влетел почти по центру ворот.

Для Уткина этот гол стал девятым в сезоне.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА
Даниил Уткин
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
1
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 2 : 3
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1.05 19:00
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2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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