«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счет после ошибки Акинфеева

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

Он отличился в самом начале второго. Уткин нанес удар из-за пределов штрафной и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сумел среагировать на него. Мяч влетел почти по центру ворот.

Для Уткина этот гол стал девятым в сезоне.