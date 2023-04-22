«Химки» — «Торпедо»: игрок хозяев Главчич забил со штрафного
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич забил на 67-й минуте матч с «Торпедо» в 24-м туре РПЛ — 4:2.
Главчич со штрафного через стенку пробил в угол ворот. Неманья вышел на поле во втором тайме, заменив Бутту Магомедова.
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|
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|23
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|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
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|
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
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Краснодар
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|
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|8
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
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Торпедо М
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|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
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