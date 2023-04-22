«Химки» — «Торпедо»: игрок хозяев Главчич забил со штрафного

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич забил на 67-й минуте матч с «Торпедо» в 24-м туре РПЛ — 4:2.

Главчич со штрафного через стенку пробил в угол ворот. Неманья вышел на поле во втором тайме, заменив Бутту Магомедова.