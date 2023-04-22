«Химки» — «Торпедо»: Хубулов вывел хозяев вперед

Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов забил на 63-й минуте матча с «Торпедо» в 24-м туре РПЛ — 3:2.

Хубулов получил мяч около линии штрафной от Резиуана Мирзова, развернулся к воротам и пробил сквозь защитника под дальнюю штангу.

Хубулов вышел на поле на 58-й минуте вместо Александра Долгова, который в матче получил травму головы.