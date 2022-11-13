Агент Педриньо отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Локомотива»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педриньо, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

По информации Metaratings, 23-летний бразилец может покинуть «Локомотив» уже этой зимой из-за отсутствия коммуникации в клубе.

— Педриньо отстранили от тренировок, он не принимает участия в играх. Что происходит?

— Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации.

Хавбек перешел в «Локомотив» в сентябре этого года. В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.