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Мирзов: «Химки» в еврокубках? Будем выигрывать каждый матч, а там посмотрим»

21:13
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, который забил победный гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:0), после игры подвел итоги встречи.

— Очень тяжелая игра. Никогда в таких условиях не играл. Холодно, ветер, тяжело было побеждать. Еврокубки? Давайте будем выигрывать каждую игру, а там уже смотреть будем. Когда приходили сюда, то задача была одна, а сейчас посмотрим в конце сезона. Наверху очень много команд, которые хотят попасть в четверку. Пересмотр задач на сезон? Руководство ничего не говорило. Выходим на игры и бьемся, продолжаем играть. Эпизод с пенальти? Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился, — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.

Химки — Ростов

 

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