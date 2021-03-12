Мирзов: «Химки» в еврокубках? Будем выигрывать каждый матч, а там посмотрим»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, который забил победный гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:0), после игры подвел итоги встречи.
— Очень тяжелая игра. Никогда в таких условиях не играл. Холодно, ветер, тяжело было побеждать. Еврокубки? Давайте будем выигрывать каждую игру, а там уже смотреть будем. Когда приходили сюда, то задача была одна, а сейчас посмотрим в конце сезона. Наверху очень много команд, которые хотят попасть в четверку. Пересмотр задач на сезон? Руководство ничего не говорило. Выходим на игры и бьемся, продолжаем играть. Эпизод с пенальти? Увидел, что соперник ставит ногу, поэтому и подставился, — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».
«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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