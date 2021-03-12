На 48-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Ростов» арбитр Сергей Лапочкин зафиксировал фол Романа Тугарева и назначил пенальти в ворота гостей. Судья внимательно следил за единоборством ростовчанина с Резиуаном Мирзовым и мгновенно указал на 11-метровую отметку, определив, что Тугарев ударил соперника ногой по ноге и сбил.

12 марта. Химки. «Химки» — «Ростов».

Мирзов падал и в матче предыдущего тура с «Ротором», но Сергей Иванов ему не поверил и игру продолжил. Лапочкин решил иначе, в его действия не стали вмешиваться видеоассистенты Иван Сиденков и Александр Богданов. Формальные основания для назначения пенальти у рефери были. Отмечу только, что за мгновение до контакта ног Мирзов сделал движение своим голеностопом в сторону от мяча — в направлении ноги соперника.

(Александр Бобров)

12 марта. Химки. «Химки» — «Ростов».

12 марта. Химки. «Химки» — «Ростов».