«Химки» поздравили сына Юрана с дебютом в РПЛ

Защитник «Химок» Артем Юран дебютировал в Тинькофф РПЛ в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (4:2). Юран-младший появился на поле на 89-й минуте, выйдя на замену.

Пресс-служба подмосковной команды поздравила сына главного тренера — Сергея Юрана — с этим достижением.

«Так держать, Артем», — говорится в сообщении в Twitter.

24-летний Артем Юран является воспитанником ЦСКА. Он перешел в «Химки» из волгоградского «Ротора» в феврале 2022 года.