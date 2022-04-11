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Сегодня, 13:02

«Химки» поздравили сына Юрана с дебютом в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Юран.
Фото ФК «Химки».

Защитник «Химок» Артем Юран дебютировал в Тинькофф РПЛ в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (4:2). Юран-младший появился на поле на 89-й минуте, выйдя на замену.

Пресс-служба подмосковной команды поздравила сына главного тренера — Сергея Юрана — с этим достижением.

«Так держать, Артем», — говорится в сообщении в Twitter.

24-летний Артем Юран является воспитанником ЦСКА. Он перешел в «Химки» из волгоградского «Ротора» в феврале 2022 года.

Сергей Юран
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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