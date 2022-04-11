Хлусевич объяснил свой промах в пустые ворота в матче против «Арсенала»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю команду и болельщиков с победой. Сделали все прекрасно. У меня было чрезмерное желание забить, но, к сожалению, не получилось сегодня.

Почему не удалось замкнуть на дальней штанге прострел Александра Соболева во втором тайме? Просто не повезло", — сказал Хлусевич «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).