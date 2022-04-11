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Сегодня, 13:05

Хлусевич объяснил свой промах в пустые ворота в матче против «Арсенала»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю команду и болельщиков с победой. Сделали все прекрасно. У меня было чрезмерное желание забить, но, к сожалению, не получилось сегодня.

Почему не удалось замкнуть на дальней штанге прострел Александра Соболева во втором тайме? Просто не повезло", — сказал Хлусевич «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).

Даниил Хлусевич
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 - : -
16.04 14:00
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 - : -
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 - : -
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