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Павел Маслов рассказал, когда вернется на поле

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья.

«Потихоньку восстанавливаюсь. В общую группу не возвращался. Пока что занимаюсь исключительно по индивидуальной программе. Что говорят врачи? Да ничего особо, все то же самое. Как только буду готов на все сто процентов, сразу вернусь на поле!» — сказал Маслов «СЭ».

Маслов получил травму в матче с «Химками» (2:1) 10 мая 2021 года, когда он вышел на замену и покинул поле на 90-й минуте с помощью врачей.

В июне у него, по словам врачей «Спартака», случился рецидив старой травмы. В августе футболист перенес операцию, восстановление после которой по прогнозам заняло бы около пяти месяцев. Однако на зимних сборах команды Маслов не тренировался в общей группе и продолжает занятия с ограничениями до сих пор.

Павел Маслов
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