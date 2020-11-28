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«Химки» открыли счет в матче с «Краснодаром», отличился Конате с передачи Глушакова

17:56
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«Химки» открыли счет в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». На 67-й минуте после розыгрыша стандартного положения отличился Мохамед Конате. Для него это первый гол в чемпионате. Передачу отдал Денис Глушаков.

Химки — Краснодар

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