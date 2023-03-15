«Химки» официально отреклись от инвестора Садыгова

Бизнесмен Туфан Садыгов больше не имеет никакого отношения к «Химкам», сообщает ИА REGNUM.

«Информация об аффилированности Туфана Садыгова с АНО «Футбольный клуб «Химки» не соответствует действительности», — говорится в официальном письме подмосковной команды.

Ранее предпринимательница из Калуги заявляла о возможной причастности Садыгова к вымогательству у нее 200 миллионов рублей.

В январе «СЭ» стало известно о том, что бизнесмен может прекратить финансирование подмосковного клуба по окончании текущего сезона.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 19 туров.