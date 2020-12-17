Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив». В заявку команды не попал Денис Глушаков, который ранее выступал за «железнодорожников».

«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян, Трошечкин, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Липовой, Коат, Долгов, Алиев.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурилу, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.

Запасные: Гильерме, Савин, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Рыбчинский, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер, Камано.