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«Химки» — «Локомотив»: Гильерме остался в запасе, Глушакова нет в заявке

16:49
Денис Глушаков. Фото Instagram
Денис Глушаков. Фото Instagram
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Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив». В заявку команды не попал Денис Глушаков, который ранее выступал за «железнодорожников».

«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян, Трошечкин, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Липовой, Коат, Долгов, Алиев.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурилу, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.

Запасные: Гильерме, Савин, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Рыбчинский, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер, Камано.

Химки — Локомотив

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