«Химки» — «Локомотив»: Гильерме остался в запасе, Глушакова нет в заявке
16:49
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив». В заявку команды не попал Денис Глушаков, который ранее выступал за «железнодорожников».
«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян, Трошечкин, Дядюн, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Липовой, Коат, Долгов, Алиев.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурилу, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.
Запасные: Гильерме, Савин, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Рыбчинский, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер, Камано.
Опрос
проголосовало: 14937Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю