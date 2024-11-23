«Спартак» — «Локомотив»: Угальде оформил дубль

«Спартак» забил второй мяч в матче против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ — 2:0.

На 21-й минуте свой второй мяч в этой игре забил форвард красно-белых Манфред Угальде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».