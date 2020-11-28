«Химки» дома обыграли «Краснодар»
«Химки» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России на домашнем поле обыграли «Краснодар» со счетом 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте после розыгрыша стандартного положения забил Мохамед Конате. Для него это первый гол в чемпионате. Передачу отдал Денис Глушаков.
Добавим, что полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после первого тайма матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» покинул поле в сопровождении врачей и был затем заменен.
В конце матча произошла стычка между Резиуаном Мирзовым и Юрием Газинским. По окончании встречи главный тренер «быков» Мурад Мусаев был удален с поля.
37-летний российский специалист после финального свистка выбежал на поле. Мусаев подошел к главному арбитру встречи Сергею Иванову, став активно предъявлять ему претензии. Тренер показывал жесты руками, намекая на то, что он плохо видит.
«Химки» поднялись на 11-е место в таблице. «Краснодар» — девятый.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
«Химки» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: Конате, 67.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Чернов, 77), Классон (Вандерсон Масиэл, 60), Вилена (Олссон, 46), Кайо, Берг (Уткин, 68), Сулейманов (Ари, 68).
Предупреждения: Кайо, 22. Конате, 32. Дядюн, 60. Мирзов, 90+5. Ари, 90. Газинский, 90+6.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов, Сафьян (оба — Москва).
ВАР: Карасев (Москва). Болховитин (Ленинградская область).
28 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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