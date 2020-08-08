«Химки» дома сыграют с ЦСКА в матче первого тура РПЛ. Начало игры — в 16.00 (мск).

Армейцы заняли в прошлом сезоне 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда расположилась на второй строчке по итогам досрочно минувшего сезона в ФНЛ.

Следить за матчем «Химки» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Химки» — ЦСКА