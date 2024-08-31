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Сегодня, 13:50

«Химки» — ЦСКА: Заболотный и Мусаев выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ.

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Чежия, Терехов, Степанов, Гогуа, Луна, Анджелкович, Глушаков, Бакаев, Капленко, Панченко, Садыгов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Шуманский, Койта.

Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Максим Глушенков

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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