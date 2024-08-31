«Химки» — ЦСКА: армейцы выигрывают после первого тайма

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ЦСКА после первого тайма на выезде обыгрывает «Химки» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил Тамерлан Мусаев.