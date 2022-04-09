Видео всех голов матча «Химки» — ЦСКА

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Сегодня, 9 апреля «Химки» на своем поле принимают ЦСКА в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

9-я минута: гол Садыгова — 1:0

32-я минута: гол Ушакова — 1:1