«Химки» — «Ахмат»: Зорин открыл счет в матче
Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин забил на 72-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Химками» — 1:0.
Для 21-летнего Зорина это первый гол за грозненский клуб, в котором он выступает на правах аренды из «Спартака». Также для полузащитника это и первый гол в чемпионате России.
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|6
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|0
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|
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|11
|6
|4
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|19-13
|22
|
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|10
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|2
|2
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|
6
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|4
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|
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|11
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|11
|
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|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
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|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Максим Глушенков
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|9
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|
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|
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
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|1
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