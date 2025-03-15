«Химки» — «Ахмат»: Зорин открыл счет в матче

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин забил на 72-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Химками» — 1:0.

Для 21-летнего Зорина это первый гол за грозненский клуб, в котором он выступает на правах аренды из «Спартака». Также для полузащитника это и первый гол в чемпионате России.