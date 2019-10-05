Хеведес в восторге от московского метро
12:44
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился в своем Instagram серией фотографий из московского метро.
Футболист особо отметил дизайн станции метро «Киевская», cопроводив фотографии восторженными хэштегами.
Ближайший матч «Локомотив» сыграет дома в рамках 12-го тура РПЛ против «Арсенала». Игра состоится 6 октября в 14.00 по московскому времени.
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