Хеведес назвал конкурентов «Локомотива» в борьбе за чемпионство

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться с московским клубом за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

— «Зенит», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место, — цитирует Хеведеса «Российская газета».

— Вы не назвали «Спартак».

— У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о «Спартаке», потому что мало смотрел матчи с его участием.

— Против кого тяжелее всего играть в премьер-лиге?

— С любой командой из верхней части таблицы приходится непросто. Я бы выделил «Ростов». Удивлен тем, как они поменяли стиль и стали лучше. Если в прошлом сезоне они больше внимания уделяли обороне, то сейчас стараются чаще атаковать. «Ростов» обыгрывает лидеров, причем на их поле. В общем, у них классная команда.

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