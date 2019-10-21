Хеведес назвал конкурентов «Локомотива» в борьбе за чемпионство
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться с московским клубом за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.
— «Зенит», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место, — цитирует Хеведеса «Российская газета».
— Вы не назвали «Спартак».
— У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о «Спартаке», потому что мало смотрел матчи с его участием.
— Против кого тяжелее всего играть в премьер-лиге?
— С любой командой из верхней части таблицы приходится непросто. Я бы выделил «Ростов». Удивлен тем, как они поменяли стиль и стали лучше. Если в прошлом сезоне они больше внимания уделяли обороне, то сейчас стараются чаще атаковать. «Ростов» обыгрывает лидеров, причем на их поле. В общем, у них классная команда.
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https://rg.ru/2019/10/21/hevedes-tedesko-eto-uzhe-v-proshlom.html