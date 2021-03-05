Хендрикс рассказал о помощи Промеса в «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в интервью клубной пресс-службе 5 марта рассказал о возвращении в российский клуб полузащитника Квинси Промеса.

«Кто кому помогает адаптироваться, я Промему или он мне? Наверное, он больше. Потому что раньше уже играл в «Спартаке». Он знает много людей, много мест в Москве, а я даже месяца не провел. Здесь мне все в новинку. Если у меня есть какие-то вопросы, то я всегда обращаюсь к Квинси, знаю, что он мне поможет.

26-летний голландец перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).