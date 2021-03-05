На «Газпром Арене» может открыться прививочный пункт
На стадионе «Зенита» «Газпром Арена» могут открыть пункт вакцинации, где можно будет сделать прививку от коронавируса, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербург Олег Эргашев.
«На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность, — сказал Эргашев в эфире канала «78». — Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром-арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку».
По словам вице-губернатора, в планах Комздрава сделать 1,2 млн прививок — это рассчитанное Роспотребнадзором по специальной формуле число, которое позволит разорвать цепочку репликации коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://78.ru/news/2021-03-05/na_gazprom_arene_otkroetsya_privivochnii_punkt
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