Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На «Газпром Арене» может открыться прививочный пункт

21:36
Теги:

На стадионе «Зенита» «Газпром Арена» могут открыть пункт вакцинации, где можно будет сделать прививку от коронавируса, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербург Олег Эргашев.

«На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность, — сказал Эргашев в эфире канала «78». — Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром-арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку».

По словам вице-губернатора, в планах Комздрава сделать 1,2 млн прививок — это рассчитанное Роспотребнадзором по специальной формуле число, которое позволит разорвать цепочку репликации коронавируса.

Дополнительная информация:

https://78.ru/news/2021-03-05/na_gazprom_arene_otkroetsya_privivochnii_punkt

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир