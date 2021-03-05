На «Газпром Арене» может открыться прививочный пункт

На стадионе «Зенита» «Газпром Арена» могут открыть пункт вакцинации, где можно будет сделать прививку от коронавируса, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербург Олег Эргашев.

«На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность, — сказал Эргашев в эфире канала «78». — Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром-арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку».

По словам вице-губернатора, в планах Комздрава сделать 1,2 млн прививок — это рассчитанное Роспотребнадзором по специальной формуле число, которое позволит разорвать цепочку репликации коронавируса.